2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии – ООН

В ООН пожелали счастливого и мирного Нового года

Весь 2021 год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий.

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Об этом накануне Нового года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления", – сказал он.

Он отметил, что человечество должно предпринять немало действий для исцеления планеты.

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"Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год", – сказал Гутерриш.

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Он также пожелал всем счастливого и мирного Нового года.

Недавно в ООН заявили, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата" до тех пор, пока пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

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