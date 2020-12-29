2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии – ООН

Весь 2021 год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий.
Об этом накануне Нового года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления", – сказал он.
Он отметил, что человечество должно предпринять немало действий для исцеления планеты.
"Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год", – сказал Гутерриш.
Он также пожелал всем счастливого и мирного Нового года.
Недавно в ООН заявили, что все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата" до тех пор, пока пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.
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