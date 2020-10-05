Українська
$ 28,34
33,23
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

25 погибших, 115 раненых в Азербайджане: что происходит прямо сейчас на линии фронта (видео)

5 октября, 11:34

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Тем временем президент Азербайджана сообщил о взятии города Джебраил и девяти сел

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о том, что в результате боевых действий погибли 25 мирных жителей и 115 получили ранения. Корреспонденты новостей "Сегодня" продолжают работать на линии фронта между Азербайджаном и Арменией и освещать происходящее там.

Реклама

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу, чтобы сообщить, что войска освободили город Джебраил и еще 9 сел. Также говорил о мире – но только после извинений Еревана за то, что назвал Нагорный Карабах Арменией.

Тем временем Грузия готова стать площадкой для переговоров Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. На этой неделе она планирует провести телефонный разговор с президентами Азербайджана и Армении.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан заявил о новых ракетных ударах Вооруженных сил Армении по городам Мингечевир и Тертер. Причем первый из них стратегический, ведь там расположена ГЭС и водохранилище и часть ракет взорвалась именно возле энергоблоков электростанции. Есть раненые. Армянская сторона опровергла это заявление.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения Грузия нагорный карабах Ильхам Алиев Зурабишвили

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять