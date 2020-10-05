25 погибших, 115 раненых в Азербайджане: что происходит прямо сейчас на линии фронта (видео)

Тем временем президент Азербайджана сообщил о взятии города Джебраил и девяти сел

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о том, что в результате боевых действий погибли 25 мирных жителей и 115 получили ранения. Корреспонденты новостей "Сегодня" продолжают работать на линии фронта между Азербайджаном и Арменией и освещать происходящее там.

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Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу, чтобы сообщить, что войска освободили город Джебраил и еще 9 сел. Также говорил о мире – но только после извинений Еревана за то, что назвал Нагорный Карабах Арменией.

Тем временем Грузия готова стать площадкой для переговоров Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. На этой неделе она планирует провести телефонный разговор с президентами Азербайджана и Армении.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан заявил о новых ракетных ударах Вооруженных сил Армении по городам Мингечевир и Тертер. Причем первый из них стратегический, ведь там расположена ГЭС и водохранилище и часть ракет взорвалась именно возле энергоблоков электростанции. Есть раненые. Армянская сторона опровергла это заявление.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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