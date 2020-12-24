Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения появилось во время пандемии COVID-19

24 декабря, 03:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

К числу новых миллиардеров добавились производители вакцины от COVID-19

В 2020 году во время пандемии коронавируса в сфере здравоохранения появились 50 новых миллиардеров. Большинство из них – проживают в Китае.

Реклама

Об этом сообщает Forbes.

Благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования, доход новых миллиардеров также увеличивается.

Во время пандемии увеличился доход гендиректора немецкой биотехнологической компании BioNTech Угура Шахина. Компания совместно с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, которую уже активно начали применять некоторые страны. Доход Шахина, который владеет 17% BioNTech, достигло 4,2 млрд долларов.

В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

К числу новых миллиардеров добавился и глава американской компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса, Стефан Бансель. Его доход издание оценивает в 4,1 млрд долларов.

Реклама

Также мы писали о том, что в рейтинге индекса человеческого развития Украина заняла 74 место среди 189 стран.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Forbes Moderna Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительства
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительстваДругие страны
Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключом
Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять