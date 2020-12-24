50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения появилось во время пандемии COVID-19

К числу новых миллиардеров добавились производители вакцины от COVID-19

В 2020 году во время пандемии коронавируса в сфере здравоохранения появились 50 новых миллиардеров. Большинство из них – проживают в Китае.

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Об этом сообщает Forbes.

Благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования, доход новых миллиардеров также увеличивается.

Во время пандемии увеличился доход гендиректора немецкой биотехнологической компании BioNTech Угура Шахина. Компания совместно с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, которую уже активно начали применять некоторые страны. Доход Шахина, который владеет 17% BioNTech, достигло 4,2 млрд долларов.

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К числу новых миллиардеров добавился и глава американской компании Moderna, которая разработала вакцину от коронавируса, Стефан Бансель. Его доход издание оценивает в 4,1 млрд долларов.

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