50-ый день протестов в Беларуси: Тихановская обратилась к народу

Экс-кандидат в президенты Беларуси подчеркнула, что "целый народ сильнее одного человека"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом.

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Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.

"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордость быть одной из вас", – говорится в ее обращении.

Тихановская добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".

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"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия – это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", – говорится в обращении.

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Ранее мы сообщали, что в Беларуси готовятся к "народной инаугурации" Тихановской.

Также напомним, у Тихановской рассказали, чем ее запугали в ЦИК Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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