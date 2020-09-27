50-ый день протестов в Беларуси: Тихановская обратилась к народу

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом.
Об этом сообщает пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.
"Дорогие белорусы! История последних месяцев показывает, что мы можем все. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное – гордости за свой народ, гордость быть одной из вас", – говорится в ее обращении.
Тихановская добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".
"Сегодня 50-й день нашего протеста, и белорусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия – это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", – говорится в обращении.
Ранее мы сообщали, что в Беларуси готовятся к "народной инаугурации" Тихановской.
Также напомним, у Тихановской рассказали, чем ее запугали в ЦИК Беларуси.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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