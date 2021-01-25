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7 ударов ножом в живот: в Стамбуле напали на туристов из России (видео)

25 января, 16:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Предполагаемый нападавший уже задержан

В Турции произошло вооруженное нападение на группу российских туристов, в результате которого трое человек попали в больницу.

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Об этом сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел вечером 24 января в популярном среди путешественников стамбульском районе Бешикташ.

На снятых кадрах видно, как мужчина набегает со спины на троих человек и одной женщине наносит семь ударов ножом в живот. После этого он пытается догнать двух других, но вскоре уходит.

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В полиции Турции утверждают, что пострадавшие доставили в больницу, но угрозы их жизни нет.

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По предварительной информации, нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. На данный момент он задержан, однако мотивы его поступка не разглашаются.

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