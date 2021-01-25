7 ударов ножом в живот: в Стамбуле напали на туристов из России (видео)

В Турции произошло вооруженное нападение на группу российских туристов, в результате которого трое человек попали в больницу.
Об этом сообщает Hurriyet.
Инцидент произошел вечером 24 января в популярном среди путешественников стамбульском районе Бешикташ.
На снятых кадрах видно, как мужчина набегает со спины на троих человек и одной женщине наносит семь ударов ножом в живот. После этого он пытается догнать двух других, но вскоре уходит.
В полиции Турции утверждают, что пострадавшие доставили в больницу, но угрозы их жизни нет.
По предварительной информации, нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. На данный момент он задержан, однако мотивы его поступка не разглашаются.
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