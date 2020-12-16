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85 млн сотрудников могут лишиться работы до 2025 года: их заменят машины

16 декабря, 02:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые специальности подвержены наибольшему риску автоматизации

Из-за пандемии коронавируса около 100 стран столкнулись с безработицей. Чтобы приспособиться к нынешней ситуации, компании выбрали для себя разные меры, одна из которых – ускорение процессов автоматизации и цифровизации самых разных процессов.

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Об этом говорится в "Отчете о будущем рабочих мест" Всемирного экономического форума, пишет Vice.

К слову, что планируют делать компании во всем мире:

  • 1% – увеличить свой штат;
  • 14% – постоянно сокращать свой штат;
  • 28% – временное сокращение штата;
  • 30% – временно перевести сотрудников на другие должности;
  • 83% – ускорить автоматизацию задач.

Среди опрошенных бизнес-лидеров более 80% заявили, что они ускоряют автоматизацию своих рабочих процессов. 50% также говорят, что они намерены ускорить автоматизацию рабочих мест в своих компаниях.

К 2025 году изменение в разделении труда между людьми, машинами и алгоритмами приведет к нарушению работы 15% рабочей силы во всем мире – это 85 миллионов сотрудников.

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Это открывает новые возможности для 97 миллионов сотрудников. Автоматизация имеет тенденцию уничтожать одни рабочие места, создавая другие. Однако для этого десяткам миллионов людей нужно будет переучиться на новые профессии.

Специальности, которые подвержены наибольшему риску автоматизации:

  • оператор ПК;
  • помощник руководителя;
  • офис-менеджер и т.д.

Тем не менее, руководители предприятий по-прежнему скептически относятся к продуктивности удаленной работы.

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сокращение профессии рабочие места
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