Остудит пыл Путина! В Польше оценили новый союз с Украиной

Новый союз Украины, Польши и Великобритании пойдет на пользу всем странам

Стало известно, что поможет справиться с российской агрессией / Фото: Коллаж: Сегодня

Создание нового объединения Украины с двумя европейскими странами поможет в борьбе против российской агрессии. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил польский аналитик Лукаш Адамский.

Лукаш Адамский

"Изначально я бы подождал формального оглашения об этом союзе. Сейчас мы имеем только декларацию украинской стороны, например, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и президента Владимира Зеленского. Со стороны Польши и Великобритании имеем сигналы о том, что такой союз должен создаться. Этот союз важен, как форма политической поддержки. Британия – это очень сильное в военном плане государство. Они имеют оружие, огромный флот, также имеют опыт сотрудничество во время Второй мировой войны", – сказал он.

По его словам, создание такого союза пойдет всем на пользу.

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"У наших европейских партнеров есть понимание того, что Украина заслуживает на очень сильную политическую помощь, так как это будет не только в интересах других государств или международного мира, а это будет очень важный момент для сдерживания президента России Владимира Путина", – резюмировал Адамский.

Союз Украины, Британии и Польши

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы по созданию нового объединения Украины с двумя европейскими странами.

Плюсы для Украины

Первый факт – союз Украины с Великобританией и Польшей позволит Киеву укреплять безопасность, развивать торговлю и противостоять вызовам со стороны России.

Второй факт – новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики.

Третий факт – новый формат не привязан к локальной географии.

Четвертый факт – первое официальное объявление о создании нового формата было запланировано МИД трех стран во время визита Лиз Трасс в Киев.

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что три страны вместе могут заниматься производством оружия. "Идея такая есть, бритты нам могут помочь. Треугольник – это всегда лучше, чем два", – сказал он.