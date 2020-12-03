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Адольф Гитлер победил на выборах в бывшей колонии Германии

3 декабря, 21:06

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Менять свое имя политик не планирует

Политик, названный в честь Адольфа Гитлера, получил мандат депутата на выборах в Намибии, бывшей колонии Германии.

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Как сообщает Daily Mail, в Намибии до сих пор проживает небольшая немецкоязычная община, а некоторые улицы и места имеют немецкие названия.

Адольф Гитлер Унона набрал 85% голосов. Политик отметил, что когда отец назвал его в честь нацистского лидера, он не понимал, кем был этот человек. В списке кандидатов имя политика сократили до "Адольф Г". Его полное имя появилось уже на официальном вебсайте результатов.

"В детстве я воспринимал это как абсолютно нормальное имя. Лишь подростком я понял, что этот человек хотел покорить весь мир", – сказал Унона.

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Впрочем, менять свое имя Адольф не планирует, заявляя, что к мировому господству он не стремится.

Фото: Daily Mail
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Напомним, появились фото Адольфа Гитлера, которые ранее никто не видел. Альбом из 170 фотографий, сделанных в период с 1937-го по 1939 год, выставил на продажу британский аукционный дом Jones & Jacob. На фото изображен фюрер Великогерманского рейха Адольф Гитлер.

А дом в австрийском городке Браунау, где родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, станет отделением полиции. По словам местных властей, к зданию регулярно приезжают неонацисты.

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