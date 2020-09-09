Адвокат сообщила об ушибах на теле Колесниковой

В Беларуси адвокат арестованной члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что на теле у ее подзащитной есть ушибы. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Казак добавила, что намерена обратиться для фиксации телесных повреждений у подзащитной.

"На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали. Я намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы на предмет фиксации телесных повреждений", – сказала она.

В то же время адвокат уточнила, что о побоях речь не идет – "ее к счастью никто не избивал".

"Несмотря на стресс, Мария чувствует себя хорошо", – также отметила адвокат, тем не менее добавив, что ранее у Колесниковой поднималось давление и беспокоило сердце, но ей была оказана помощь.

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Казак также сообщила о поступавших в адрес Колесниковой угрозах "физической расправы".

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"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые (угрозы), находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (МВД Белоруссии) воспринимать, кроме как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", – сказала она.

По словам Казак, допрос Колесниковой может состояться в четверг, 10 сентября.

"Мы ожидаем, что завтра утром состоится допрос с участием Марии Колесниковой", – сообщила адвокат.

Напомним, ранее адвокат Марии Колесниковой сообщила, что она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти, и что в ближайшее время будет подана жалоба на арест оппозиционерки.

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Мы также сообщали, что утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались силой выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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