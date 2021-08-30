Аэропорт Кабула обстреляли ракетами – СМИ

Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, но это может изменится в ближайшее время

В Афганистане произошел очередной обстрел. Фото: коллаж "Сегодня"

Аэропорт Кабула атаковали ракетами, сообщили представители США. Их перехватила система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Всего было выпущено пять ракет. Пока неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

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Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что: