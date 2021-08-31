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США завершили миссию в Афганистане. Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
31 августа, 01:27
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Вооруженные силы Соединенных Штатов полностью покинули Афганистан, вследствии чего аэропорт его столицы теперь контролирует Талибан
США ушли из Афганистана, Кабул под полным контролем "Талибана"
США ушли из Афганистана, Кабул под полным контролем "Талибана" / Фото: Коллаж: Сегодня

Аэропорт столицы Афганистана Кабула на данный момент перешел под полный контроль радикального движения "Талибан", ранее захватившего власть в стране. Это произошло после того как его покинули военные Соединенных Штатов.

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Об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве талибов сообщил телеканал Al Jazeera.

"Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его", – рассказал каналу собеседник.

Позже генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи заявил о полном выводе войск из Афганистана на брифинге в Пентагоне после того, как последние военные, отправленные для эвакуации американцев и афганцев, вылетели из Кабула.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего выхода из Афганистана и окончания военной миссии по эвакуации американских граждан", – заявил он.

Маккензи отметил, что последний рейс вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая за минуту до полуночи по кабульскому времени.

С территории аэропорта Кабула также выведены все другие иностранные силы.

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Напомним, Совет безопасности ООН в понедельник, 30 августа проголосовал за резолюцию с призывом к талибам обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасно. Проект резолюции поддержали 13 стран, две воздержались.

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

После этого американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию.

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