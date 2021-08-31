США завершили миссию в Афганистане. Аэропорт Кабула перешел под контроль талибов

Вооруженные силы Соединенных Штатов полностью покинули Афганистан, вследствии чего аэропорт его столицы теперь контролирует Талибан

США ушли из Афганистана, Кабул под полным контролем "Талибана" / Фото: Коллаж: Сегодня

Аэропорт столицы Афганистана Кабула на данный момент перешел под полный контроль радикального движения "Талибан", ранее захватившего власть в стране. Это произошло после того как его покинули военные Соединенных Штатов.

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Об этом со ссылкой на собственные источники в руководстве талибов сообщил телеканал Al Jazeera.

"Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его", – рассказал каналу собеседник.

Позже генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи заявил о полном выводе войск из Афганистана на брифинге в Пентагоне после того, как последние военные, отправленные для эвакуации американцев и афганцев, вылетели из Кабула.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего выхода из Афганистана и окончания военной миссии по эвакуации американских граждан", – заявил он.

Маккензи отметил, что последний рейс вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая за минуту до полуночи по кабульскому времени.

С территории аэропорта Кабула также выведены все другие иностранные силы.

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Напомним, Совет безопасности ООН в понедельник, 30 августа проголосовал за резолюцию с призывом к талибам обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, сделать это безопасно. Проект резолюции поддержали 13 стран, две воздержались.

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

После этого американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию.