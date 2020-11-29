Афроамериканец впервые получил сан кардинала от Папы Римского

Папа Римский Франциск впервые в истории возвел афроамериканца в сан кардинала.
Об этом сообщает The Washington Post.
Первым чернокожим кардиналом стал архиепископ Уилтон Грегори, занимающий в данный момент пост предстоятеля архидиоцеза Вашингтона. (Архидиоцез – церковная территориально-административная единица высшего уровня. – Ред.)
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемония рукоположения новых кардиналов была скромной: в ней приняли участие только 11 новых кардиналов, еще двое не сумели приехать в Ватикан.
Все присутствующие на церемонии были в масках и держали социальную дистанцию. Кроме того, все прибывшие перед церемонией провели 10 дней в карантине.
Новый сан даст возможность Грегори участвовать в избрании нового Папы Римского, в случае если Франциск отречется от престола или умрет.
Напомним, под сексуальным фото бразильской модели Натальи ГарибботоПапа Римский Франциск поставил лайк.
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