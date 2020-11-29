Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Афроамериканец впервые получил сан кардинала от Папы Римского

29 ноября, 17:15

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Новый сан даст возможность Грегори участвовать в избрании нового Папы

Папа Римский Франциск впервые в истории возвел афроамериканца в сан кардинала.

Реклама

Об этом сообщает The Washington Post.

Первым чернокожим кардиналом стал архиепископ Уилтон Грегори, занимающий в данный момент пост предстоятеля архидиоцеза Вашингтона. (Архидиоцез – церковная территориально-административная единица высшего уровня. – Ред.)

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемония рукоположения новых кардиналов была скромной: в ней приняли участие только 11 новых кардиналов, еще двое не сумели приехать в Ватикан.

Реклама

/ Фото: Reuters

В тренде
В Лондоне за протест против локдауна задержали даже Санта Клауса

Все присутствующие на церемонии были в масках и держали социальную дистанцию. Кроме того, все прибывшие перед церемонией провели 10 дней в карантине.

/ Фото: Reuters

Новый сан даст возможность Грегори участвовать в избрании нового Папы Римского, в случае если Франциск отречется от престола или умрет.

Реклама

Напомним, под сексуальным фото бразильской модели Натальи ГарибботоПапа Римский Франциск поставил лайк.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ватикан Папа Римский кардинал
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять