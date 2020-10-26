Акула откусила руку 12-летнему сыну украинских туристов в Египте

В результате нападения акулы в Египте серьезно пострадала украинская семья – двенадцатилетний мальчик потерял руку.
Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины.
Мальчика прооперировали, он находится в реанимации, завтра ему предстоит повторная операция.
В госагентстве уточнили, что нападение акулы произошло во время снорклинга на отдыхе.
"Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины в связи с родными пострадавших", – говорится в сообщении.
Госагентство туризма также подчеркнуло, что это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры, причем даже без необходимого страхового полиса.
Там призывали всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакамливаться с правилами безопасности и покупать экстремальные туры исключительно улицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров!
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