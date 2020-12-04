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Лукашенко предложил больным COVID-19 роженицам "не париться"

4 декабря, 15:47

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По мнению президента Беларуси, паника вокруг эпидемии создана искусственно

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Витебский областной роддом. Там ему показали малышей, рожденных от мам с коронавирусом. Соответствующее видео опубликовал "Пул Первого".

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На видео видно, как президент Беларуси зашел палаты к роженицам, и, общаясь с молодыми мамами, сказал, что главное – не поддаваться психозу.

"Я не зря говорил, что панику создали еще во время первой волны и все считают, что коронавирус это страшнее онкологии – ничего подобного", – заявил Лукашенко.

Далее, обращаясь к женщине, лежащей на больничной койке, он призвал ее с ним согласиться. Пояснил, что, "как только начинаешь париться, что все будет тяжелое, так и происходит". Виною нагнетания атмосферы Лукашенко назвал ящики, подразумевая, видимо, информацию в СМИ.

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"Выздоравливайте, девчонки, и спасибо вам за деток", – сказал Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко рассказал о своем меню во время пандемии COVID-19.Так, Лукашенко заявил, что он ест поочередно рис, гречку и пшено. Также один раз в неделю в рационе белорусского лидера есть перловая каша. Его норма – 200 граммов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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роддом Беларусь коронавирус Александр Лукашенко
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