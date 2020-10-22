Алиев дал Еревану сигнал: референдума в Карабахе и "второй Армении" не будет

Президент предположил, что армяне Азербайджана могут иметь культурную автономию

Баку никогда не согласится на референдум о самоопределении Нагорного Карабаха, особенно после того, как больша́я часть территории региона перешла под контроль Азербайджана.

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Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью японской газете Nikkei, которое цитирует информагентство APA.az.

Он напомнил, что у армян есть свое независимое государство: "Представьте себе, что было бы, если бы армяне сами определяли свою судьбу, где бы они ни жили, сколько бы "маленьких Армений" было бы в мире".

Алиев согласился, что самоопределение – важный фактор международного права, однако оно не должно нарушать территориальную целостность Азербайджана. По словам главы государства, есть разные типы самоопределения, разные типы сообществ:

"Например, может быть культурная автономия. Мы видим эти примеры в развитых странах Европы, когда люди имеют определенные права в своих муниципалитетах, в своих сообществах. Конечно, проживающие в Азербайджане армяне могут иметь контакты (с исторической Родиной. – Ред.). Однако мы никогда не допустим создания второго армянского государства на территории Азербайджана. Об этом не может быть и речи. Короче говоря, референдума никогда не будет".

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Напомним, 21 октября Алиев заявил, что Баку взял под контроль еще два десятка населенных пунктов в Карабахе, таким образом, число "освобожденных" городов и сел превысило 120.

Также сообщалось, что Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.

А тем временем смотрите видео из подконтрольного Баку села Чаракан Джебраильського района:

Военные Азербайджана вошли в село Чаракан Джебраильского района. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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