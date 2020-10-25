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Алиев намекнул, что кто-то 30 лет бесплатно давал Еревану современное оружие

25 октября, 23:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Армения получила тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы, которые ей не по карману

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что без военной помощи извне Армения не могла бы почти 30 лет контролировать территорию Нагорного Карабаха.

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Об этом он заявил на Центральном командном пункте Министерства обороны Азербайджана, где прошло оперативное совещание с участием высшего руководства и командиров подразделений в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня Армения вооружается. Самое современное оружие отправляется в Армению каждый день. У нас есть список этого оружия. У нас есть вся информация о рейсах, когда, куда, из какого города они вылетели и когда прилетели в Ереван и что в них есть. В ходе нынешних боев около 300 армянских танков были уничтожены или взяты в качестве военных трофеев. Откуда все эти деньги? Это бедная страна, нет денег, нет возможностей. Получили бесплатно", – говорит азербайджанский лидер.

По его словам, азербайджанские военные уничтожили шесть зенитно-ракетных комплексов С-300, а также зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса", беспилотники и самолеты. Он добавил, что армянские военные применили произведенные в России тактический ракетный комплекс "Точка-У" и ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 "Эльбрус" (СКАД).

"Их цена известна. Откуда это? Они были переданы и передаются им бесплатно. Мы не можем хранить молчание по этому поводу", – заявил Алиев.

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Алиев намекнул, что кто-то 30 лет бесплатно давал Еревану современное оружие
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Он добавил, что если бы Армения не получала финансовую, военную и политическую помощь в течение этих 27-28 лет, земли Азербайджана были бы давно освобождены мирным путем.

Напомним, ранее сообщалось, что Алиев заявил: под контроль Баку перешли более 100 городов и сел в Карабахе.

Также напомним, что Алиев дал Еревану сигнал: референдума в Карабахе и "второй Армении" не будет.

Смотрите видео, как происходят артиллерийские дуэли в Нагорном Карабахе:

Артиллерийские стрельбы. Фото: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Источник: Сегодня

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