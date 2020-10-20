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Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе

20 октября, 15:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Баку хочет как можно быстрее прекратить войну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова заявил, что Армения должна вывести свои войска с территории Нагорного Карабаха, пока не поздно.

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"Армения, пока не поздно, должна заявить, что выводит свои войска с оккупированных территорий, после этого военные действия могут остановиться", – заявил глава государства во вторник, 20 октября, в телеобращении к нации. Он добавил, что Азербайджан хочет как можно быстрее завершить боевые действия в Карабахе для восстановления территориальной целостности страны.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в предыдущем обращении к нации Алиев дал Армении "последний шанс" вернуть мирным путем территории Нагорного Карабаха, в противном случае Баку сделает это силой.

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Ранее Алиев "успокоил" Ереван заявлением, что боевые действия из Нагорного Карабаха на территорию Армении перенесены не будут.

А тем временем смотрите видео из населенных пунктов в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль азербайджанской армии:

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики
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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения война нагорный карабах карабах боевые действия особождение Ильхам Алиев

Источник: Сегодня

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