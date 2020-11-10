Алиев обнародовал разговор с Путиным, где упоминаются турецкие миротворцы. Кремль это отрицал

Ранее Песков отметил, что в заявлении трех стран нет ни слова об участии Турции

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал видео разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого прозвучала идея миротворческой миссии России и Турции.

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Соответствующая запись опубликована на сайте главы Азербайджана.

Во время беседы лидеры стран обсуждали соглашение о прекращении войны на территории Нагорного Карабаха. В этом контексте Алиев и говорит о миротворцах из Турции. При этом Путин на это никак не реагирует.

"Хотел бы выразить благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития", — говорит Алиев на видео.

Почему это важно?

После подписания соглашения о прекращении войны Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

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Аналогичное заявление сделал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", – сказал дипломат.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в тексте заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе нет ни слова о турецких миротворцах. Позицию представителя Кремля поддержала пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юрэ после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.

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