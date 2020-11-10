Алиев обнародовал разговор с Путиным, где упоминаются турецкие миротворцы. Кремль это отрицал

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал видео разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого прозвучала идея миротворческой миссии России и Турции.
Соответствующая запись опубликована на сайте главы Азербайджана.
Во время беседы лидеры стран обсуждали соглашение о прекращении войны на территории Нагорного Карабаха. В этом контексте Алиев и говорит о миротворцах из Турции. При этом Путин на это никак не реагирует.
"Хотел бы выразить благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития", — говорит Алиев на видео.
Почему это важно?
После подписания соглашения о прекращении войны Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.
Аналогичное заявление сделал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", – сказал дипломат.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в тексте заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе нет ни слова о турецких миротворцах. Позицию представителя Кремля поддержала пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.
Как сообщалось ранее, Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юрэ после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.
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