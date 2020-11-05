Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах

Признание независимости Карабаха в Ереване использовали как инструмент запугивания Баку, говорит Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае признания Ереваном независимости "Нагорно-Карабахской республики", Баку прекратит с ним какие-либо контакты.

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Об этом со ссылкой на интервью Алиева испанскому информагентству EFE пишет азербайджанское агентство APA.az.

"Если бы они хотели признать независимость, то сделали бы это давно. Почему они раньше не признали? Потому что они ясно понимали, что в результате этого очень нелогичного шага переговоры полностью прекратятся. Так что, если они это сделают, то говорить будет не о чем. После этого на столе не останется ни мирная инициатива, ни базовые принципы, ни будущее урегулирование, ничего не останется. Считаю, что они понимают это", – заявил глава государства.

По его словам, признание независимости Карабаха в Ереване всегда хотели использовать как инструмент запугивания Баку.

"В эти дни войны я неоднократно говорил и скажу еще раз: премьер-министр Армении (Никол Пашинян – Ред.), признай Нагорный Карабах сегодня, сделай это, покажи свою смелость, покажи, что твое слово имеет смысл, признай Нагорный Карабах сегодня. И вы снова увидите, что они этого не сделают", – добавил Алиев.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что Алиев заявил:Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Ереван выведет войска из этого региона.

Также сообщалось, что Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха. По его мнению, только это может остановить эскалацию конфликта на Кавказе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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