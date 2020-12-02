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Алиев объявил Днем Победы капитуляцию Армении в Нагорном Карабахе

2 декабря, 11:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Азербайджане появился новый праздник в честь победы во Второй Карабахской войне

День Второй Карабахской войны, которая завершилась передачей Арменией большей части территории Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку, будет отмечаться в Азербайджане как государственный праздник.

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Как сообщает APA, соответствующий указ подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В документе говорится, что 10 ноября будет ежегодно отмечаться в Азербайджане как День Победы, а решение соответствующих вопросов поручено Кабмину.

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Алиев напомнил, что в ходе длившихся 44 дня боевых действий армия Азербайджана захватила крупные города – Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шуша, Миндживан, Агбанд – и ряд более мелких селений. И на фоне военных побед Баку Ереван был вынужден признать свое поражение, капитулировать и вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

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Алиев называет это "беспрецедентной победой", "праздником силы нашего народа" и "национальной гордостью" для азербайджанцев.

Ранее новости "Сегодня" проанализировали, какие именно достижения и какие потери понесли все стороны – явные и скрытые – по результатам Карабахской войны.

Видео: Сегодня

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Азербайджан Армения День победы нагорный карабах Ильхам Алиев
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