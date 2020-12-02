Алиев объявил Днем Победы капитуляцию Армении в Нагорном Карабахе

День Второй Карабахской войны, которая завершилась передачей Арменией большей части территории Нагорного Карабаха под юрисдикцию Баку, будет отмечаться в Азербайджане как государственный праздник.
Как сообщает APA, соответствующий указ подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.
В документе говорится, что 10 ноября будет ежегодно отмечаться в Азербайджане как День Победы, а решение соответствующих вопросов поручено Кабмину.
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Алиев напомнил, что в ходе длившихся 44 дня боевых действий армия Азербайджана захватила крупные города – Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шуша, Миндживан, Агбанд – и ряд более мелких селений. И на фоне военных побед Баку Ереван был вынужден признать свое поражение, капитулировать и вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Алиев называет это "беспрецедентной победой", "праздником силы нашего народа" и "национальной гордостью" для азербайджанцев.
Ранее новости "Сегодня" проанализировали, какие именно достижения и какие потери понесли все стороны – явные и скрытые – по результатам Карабахской войны.
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