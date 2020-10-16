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Алиев "успокоил" Ереван: Боевые действия в Армению переносить не будут

16 октября, 17:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Азербайджан больше заботит восстановление своей территориальной целостности

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уверяет, что боевые действия из Нагорного Карабаха на территорию Армении переноситься не будут.

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Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

"У нас нет никаких военных целей на территории Армении. Мы не имеем намерений переносить военные действия на территорию Армении", – сказал он.

В то же время Алиев обвинил противника в убийствах мирных жителей, попытке посеять панику и страх среди азербайджанского населения.

"Но сколько бы снарядов ни упало, граждане Азербайджана гордо живут на своей земле и терпят все эти трудности. Их объединяет одно – возвращение Карабаха, поднятие азербайджанского флага на всех оккупированных территориях и восстановление нашей территориальной целостности", – добавил глава государства.

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Дополнено. Несколько минут назад в своем микроблоге в Twitter Алиев сообщил, что азербайджанская армия освободила села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района.

Напомним, представитель Минобороны Армении заявил, что азербайджанские военные утром 16 октября попытались начать масштабное наступление на северной части фронта в Нагорном Карабахе. В ответ в Минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении "c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов".

Также напомним, что 15 октября Алиев заявил об освобождении 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах карабах наступление Ильхам Алиев

Источник: Сегодня

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