Алиев заявил, что армия Азербайджана "освободила" уже 250 городов и сел Карабаха

За двое суток под контроль Баку перешли 23 населенных пунктов в шести районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку еще 23 населенных пунктов в шести районах Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана.

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Об этом в понедельник, 9 ноября, глава государства сообщает на своей странице в Twitter.

По его словам, армия Азербайджана "освободила":

В Физулинском районе – села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу и Алескерли;

В Ходжалынском районе – села Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд и Сыгнаг;

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В Ходжавендском районе – села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых;

В Джебраильском районе – села Гусейналылар, Сеюдлю и Ашагы Сирик;

В Губадлынском районе – Юхары Моллу, Ашагы Моллу и Ходжик;

В Зангиланском районе – села Кечикли и Ордекли.

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7 ноября Алиев заявили об "освобождении" 16 населенных пунктов в шести районах.

В Физулинском – села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар и Диваналылар;

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В Джебраильском – села Юхары Мезре и Янархадж;

В Губадлынском – села Газьян, Баласолтанлы и Марданлы;

В Зангиланском – село Бешдели;

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В Ходжалынском – села Гарабулаг и Мошхмаат;

В Ходжавендском – села Атагут и Цакури.

Напомним, 4 ноября Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще 7 населенных пунктов. Таким образом, с момента начала боевых действий армия Азербайджана "освободила" около 250 городов и сел региона.

Армянские источники не подтверждают потерю этих населенных пунктов. А Объединенный армянский инфоцентр заявляет в Facebook, что обнаруженная в направлении Карин-така (азерб. – Дашалты, поселок в районе Шуши) группировка уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами и враг понес большие потери. Также сообщается, что бои близ Шуши продолжаются, а подразделения т.наз. "армии обороны Арцаха" выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности.

В то же время инфоцентр сообщает о больших потерях армянской стороны и приводит список погибших – более 40 человек, в числе которых очень много 18-20-летних ребят.

Ранее Армения заявила, что Азербайджан обстреливает "столицу" Нагорного Карабаха.

Также смотрите, как азербайджанский беспилотник уничтожает огневую точку противника:

Уничтожение огневой точки в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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