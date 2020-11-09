Українська
$ 28,14
33,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Алиев заявил, что армия Азербайджана "освободила" уже 250 городов и сел Карабаха

9 ноября, 14:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За двое суток под контроль Баку перешли 23 населенных пунктов в шести районах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку еще 23 населенных пунктов в шести районах Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана.

Реклама

Об этом в понедельник, 9 ноября, глава государства сообщает на своей странице в Twitter.

По его словам, армия Азербайджана "освободила":

В Физулинском районе – села Гобу Дилагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дилагада, Сеид Махмудлу и Алескерли;

В Ходжалынском районе – села Демирчиляр, Чанакчы, Мадаткенд и Сыгнаг;

Реклама

В Ходжавендском районе – села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых;

В Джебраильском районе – села Гусейналылар, Сеюдлю и Ашагы Сирик;

В Губадлынском районе – Юхары Моллу, Ашагы Моллу и Ходжик;

В Зангиланском районе – села Кечикли и Ордекли.

Читайте также: Идут бои возле Шуши. Армения заявила о больших потерях Азербайджана

Реклама

7 ноября Алиев заявили об "освобождении" 16 населенных пунктов в шести районах.

В Физулинском – села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар и Диваналылар;

В тренде
Выборы в США: комиссия не получила доказательств фальсификаций

В Джебраильском – села Юхары Мезре и Янархадж;

В Губадлынском – села Газьян, Баласолтанлы и Марданлы;

В Зангиланском – село Бешдели;

Реклама

В Ходжалынском – села Гарабулаг и Мошхмаат;

В Ходжавендском – села Атагут и Цакури.

Напомним, 4 ноября Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе под контроль Баку перешли еще 7 населенных пунктов. Таким образом, с момента начала боевых действий армия Азербайджана "освободила" около 250 городов и сел региона.

Армянские источники не подтверждают потерю этих населенных пунктов. А Объединенный армянский инфоцентр заявляет в Facebook, что обнаруженная в направлении Карин-така (азерб. – Дашалты, поселок в районе Шуши) группировка уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами и враг понес большие потери. Также сообщается, что бои близ Шуши продолжаются, а подразделения т.наз. "армии обороны Арцаха" выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности.

В то же время инфоцентр сообщает о больших потерях армянской стороны и приводит список погибших – более 40 человек, в числе которых очень много 18-20-летних ребят.

Ранее Армения заявила, что Азербайджан обстреливает "столицу" Нагорного Карабаха.

Также смотрите, как азербайджанский беспилотник уничтожает огневую точку противника:

Уничтожение огневой точки в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нагорный карабах карабах освобождение потери освобождение города Ильхам Алиев

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять