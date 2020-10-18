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Алиев заявил о взятии Азербайджаном Худаферинского моста (видео)

18 октября, 17:31

Мария Журенко Мария Журенко

Сооружение находилось под контролем армянских сил с 1993 года

Азербайджанские войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе, несмотря на новое оглашенное перемирие.

Об этом сообщил президент Ильхам Алиев в Twitter.

"Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту", – написал он.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с азербайджанскими военными, написав: "Террористы в азербайджанской пограничной форме... можно представить, что с ними случилось".

Худаферинский мост построен через реку Аракс, предположительно, в XI веке. Представляет собой важный памятник истории и архитектуры. Сооружение находилось под контролем армянских сил с 1993 года.

Напомним, ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении нового перемирия, а также в наступлении в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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