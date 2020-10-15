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Алиев заявил об освобождении 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе (обновлено)

15 октября, 17:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Баку держит под контролем стратегические высоты, говорит президент

Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана в Нагорном Карабахе освободила от оккупации около 50 сел и городов и не остановится на достигнутом.

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Об этом президент Азербайджана рассказал в интервью турецкому телеканалу NTV, сообщает interfax.az.

По его словам, Баку постепенно реализует операцию по освобождению территорий от оккупации, и Ереван должен считаться с новыми реалиями и остановить оккупацию, строго соблюдая режим прекращения огня.

"При этом Армения должна по-хорошему освободить другие оккупированные земли, чтоб не пролилась кровь и мы смогли мирно продолжить переговорный процесс", – отметил Алиев и добавил, что операция по освобождению оккупированных территорий успешно реализовывается и важным является захват стратегических высот для контроля больших территорий.

"На данный момент освобождены свыше 40 населенных пунктов, и в очень скором времени будут очередные хорошие новости. Отмечу, что мы и в северном, и южном, и в восточном направлениях держим под контролем стратегические высоты", – отметил Алиев.

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Он рассказал, что сейчас основные операции проходят в северном и южном направлениях, в результате чего был освобожден город Джабраил с прилегающими селами и населенными пунктами.

"Мы освободили много сел Физулинского района. Уверен, что в скором времени мы услышим новости об освобождении города Физули", – отметил Алиев.

В тренде
Алиев заявил об освобождении 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе (обновлено)

В то же время в Объединенном инфоцентре Армении заявили в Facebook, что за последние сутки армия Азербайджана потеряла еще 4 БПЛА, пять единиц бронетехники, один самолет и 350 человек погибшими. Всего же Баку якобы потерял 180 беспилотников, 16 боевых вертолетов, 20 боевых самолетов, 546 танков и другой бронетехники, четыре тяжелые огнеметные установки и 5839 солдат.

Обновлено. Чуть позже Алиев в своем Twitter сообщил, что армия Азербайджана освободила еще шесть населенных пунктов: село Арыш Физулинского района, село Дошулу Джабраильского района, села Эдише, Дюдюкчю, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района.

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Напомним, ранее Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армян.

Также сообщалось, что Алиев похвастался победами Азербайджана и заявил, что противника гонят, как собак.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан нагорный карабах освобождение Ильхам Алиев
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