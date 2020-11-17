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Алкоголь и коронавирус: важные рекомендации ВОЗ при самоизоляции

17 ноября, 19:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Спиртное во время самоизоляции может привести к другим нежелательным последствиям

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Во время всемирной пандемии коронавируса людям следует воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, поскольку последствия возлияний могут иметь пагубные последствия для организма.

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С такой рекомендацией выступили в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что люди могут направлять средства на покупку алкоголя вместо покупки критически важных товаров, включая медикаменты.

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Также попытка таким образом скрасить скуку во время самоизоляции сулит проблемы с психическим здоровьем, а также алкогольной зависимости и других хронических заболеваний.

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Помимо этого, употребление алкоголя в семейном кругу может привести к росту объемов домашнего насилия, количества травм, вызванных падениями, ожогами .

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Отдельно отмечается, что в таких условиях у детей упрощается доступ к алкоголю, что приведет к более раннему началу употребления спиртного.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения рекомендует бороться с распространением алкогольных напитков на государственном уровне, увеличив акцизный сбор на такую продукцию, ограничив доступность алкогольных напитков в предприятиях розничной торговли и запретив ее рекламу, продвижение и спонсорство.

Напомним, ранее с аналогичными рекомендациями выступил и украинский Минздрав, напомнив, что алкоголь не поможет защититься от заражения коронавирусом.

А в Эстонии даже ввели запрет на продажу алкоголя в ночное время, чтобы снизить уровень распространения вируса.

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алкоголь ВОЗ коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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