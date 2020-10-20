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Альпийские ледники оказались на грани исчезновения – ученые

20 октября, 02:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

К таянию вечной мерзлоты приводит и повышение температуры

Только за прошлое столетие крупнейший ледник во Франции Монблана потерял более четверти объема и отступил примерно на два километра.

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Об этом сообщает Euronews.

По словам ученых, если уровень выбросов в атмосферу углекислого газа не стабилизируется до конца века, альпийские ледники могут исчезнуть.

"Чем жарче становится на Земле, тем больше сокращается площадь льдов. А чем их меньше – тем меньше так называемая "белая поверхность", которая отражает солнечные лучи. Если ее доля сократится в пользу темной поверхности, которая нагревается под действием Солнца, это ускорит глобальное потепление", – говорят ученые.

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Также отмечается, что повышение температуры приводит к таянию вечной мерзлоты. Этот процесс дестабилизирует скальные породы, вызывая оползни и создавая угрозу для сотен объектов в Альпах.

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"За последние двадцать лет мы все чаще становимся свидетелями нестабильности опор горнолыжных подъемников, фундаментов гостиниц и горных приютов", – добавляют ученые.

Ранее мы писали, что известнейший ледник Италии может полностью исчезнуть через 15 лет.

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ученые исследование Альпы ледники
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