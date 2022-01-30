Американцам срочно надо уезжать из Украины – новое обращение США

Американское посольство снова запаниковало из-за возможного нападения России

США призвали своих граждан покинуть Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Граждане США, которые находятся в Украине, должны рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

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Как выехать из Украины

Есть вариант – по суше. Однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, американцы должны быть готовы к тому, что требования к въезду в свою страну могут значительно отличаться от того, что необходимо для въезда путешественников, прибывающих самолетом.

США отзывают "своих"

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.

Советник по вопросам прессы и культуры в Украине Волтер Браунолер успокоил и сказал, что эвакуация дипломатов – это временная мера и что все будет зависеть от ситуации.

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя ситуацию, сообщила, что Украину покинули не так много дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на эвакуацию членов семей американских дипломатов призвали сохранять спокойствие. Украинская сторона считает, что решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве было преждевременным.

В то же время политические эксперты рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.