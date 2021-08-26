Первый теракт ИГИЛ в Кабуле. Смертник подорвал себя в аэропорту в толпе женщин и детей

Смертник ИГИЛ привел в действие бомбу у въезда в аэропорт Кабула. За периметром аэропорта остались 1500 граждан США

Взрыв у аэропорта Кабула унес жизни 13 человек. Раненых никто не считал / Коллаж "Сегодня"

Днем 26 августа прогремел взрыв на одном из въездов в международный аэропорт Кабула, откуда пытаются эвакуироваться из страны десятки тысяч афганцев. По предварительным данным, погибли 13 человек, включая детей. Взрыв произвел террорист-смертник. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что смертник взорвал себя посреди большой толпы афганцев, стоявших вдоль сточной канавы на подходах к аэропорту в ожидании проверки документов. Среди них были женщины и дети. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу.

Рекорд

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Считанные дни остались до полной эвакуации американского контингента из Афганистана, в частности, из аэропорта Кабула. По сообщениям местных журналистов, обстановка вокруг аэропорта накаляется, несмотря на договоренность США с талибами, что американцы смогут вывезти всех, кто имеет паспорт США или грин-карты.

Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Немецкие военные вчера сделали несколько эвакуационных рейсов / Фото Reuters

Согласно заявлению Белого дома, в среду, 25 августа из Афганистана было эвакуировано около 13 400 человек. В это число входят около 5100 человек, эвакуированных из Кабула 17 рейсами американских военных, и около 8300 человек, доставленных 74 самолетами коалиции.

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"С 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации около 95 700 человек. С конца июля мы переселили примерно 101 300 человек", – говорится в сообщении.

Таким образом нынешняя эвакуация является рекордной по своим масштабам.

Людей продолжают свозить

Для прохода на территорию аэропорта должен быть паспорт гражданина США или документ, подтверждающий работу на западную коалицию / Фото Reuters

Репортер Al-Jazeera в Кабуле Шарлотта Беллис рассказала, что в столице остаются около 1500 граждан США, которые подлежат эвакуации. На этой неделе их начали подвозить к аэропорту организовано на автобусах. Причем, наличие необходимых для эвакуации документов проверяли талибы, по договоренности с американцами.

"У США и "Талибана" сделка. "Талибан" получил строгие инструкции, не пропускать никого без паспорта, без грин-карты, без проверенных документов. Но существует путаница в отношении того, как выглядят нужные документ", – рассказала репортер.