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Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море

26 июня 2021 20:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км

Ракетный эсминец США USS Ross. Фото: ВЕСТИ

Ракетный эсминец США USS Ross. Фото: ВЕСТИ

Американский ракетный эсминец USS Ross в субботу вошел в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze. Будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

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Об этом сообщает 6-й оперативный флот США.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", – заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Эсминец USS Ross может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

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В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина отреагировала на "обстрел" Россией британского эсминца. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к качественно новому взаимодействию НАТО с Украиной в Черном море.

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