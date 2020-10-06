"Аннулировать выборы": президент Кыргызстана обратился к протестующим

Жээнбеков заявил, что приказал силовикам органам не открывать огонь по митингующим

В ответ на массовые протесты в столице Казахстана Бишкеке президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы. По его словам, Центризбирком должен тщательно расследовать все нарушения, которые были допущены во время избирательного процесса.

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Об этом говорится в заявлении президента Кыргызстана о политической ситуации в стране.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что приказал силовикам "не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина".

Президент Кыргызстана призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и "увести их с мест скопления".

По его словам, все политические силы страны должны "поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле".

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В оппозиции в свою очередь заявили, что намерены отстранить действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова от должности. Оппозиционные партии готовятся создать координационный совет, передает "Интерфакс".

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Как известно, протесты в Бишкеке начались 5 октября после оглашения предварительных результатов выборов. Более десяти оппозиционных партий отказались признать результаты голосования и заявили о "самых грязных в истории страны выборов".

Их сторонники вышли на протест. Вечером силовики попытались разогнать протестующих, противостояние переросло в стычки.

Протестующие захватили президентскую резиденцию, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которого летом приговорили к длительному тюремному сроку.

REUTERS, Production: Marlis Myrzakul Uulu, Dmitry Turlyun

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