"Аншлюс" Беларуси и России: сколько еще Лукашенко сможет удерживать власть

Если Лукашенко продолжит играть в геополитическую эквилибристику, Путину будет очень легко спровоцировать кровавые столкновения между протестующими и силовиками

Спустя полтора месяца кровавых протестов в Беларуси, всколыхнувших страну после прошедших там президентских выборов 9 августа, Верховная Рада наконец определилась со своей позицией. Депутаты приняли заявление, которым, по сути, не признали Александра Лукашенко легитимным, призвали провести новые, честные выборы, а привлечение военных сил РФ в Беларуси будут считать прямой угрозой безопасности Украины.

Реклама

Но уходить Лукашенко не собирается. Кремль считает его легитимным президентом, дал ему $1,5 млрд кредита, поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси и готов предоставить военную помощь, если понадобится. Таковы главные итоги вчерашней 4-часовой встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

Транзит по-путински

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей в Сочи длились больше 4 часов. Первые 20 минут была протокольная встреча на камеры. Сидя напротив Путина, Лукашенко все покорно записывал в блокнот, а хозяин Кремля монотонно повторял, что Россия поможет Беларуси, в том числе кредитом на $1,5 млрд. Александр Лукашенко повторяет путь сбежавшего в российский Ростов Виктора Януковича: когда на Евромайдане вовсю пылали шины, а "Беркут" бил протестующих, "легитимный" выпрашивал у Путина в Москве $3 млрд.

Правда, по словам российских и белорусских экспертов, вряд ли эти $1,5 млрд дойдут до Минска. Москва наверняка заберет эти деньги на погашение предыдущих долгов Беларуси перед Россией, которые достигают $8 млрд, а с учетом строительства БелАЭС у границы с Литвой за российские кредиты – и всех $18 млрд.

По словам первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, Лукашенко играет свою привычную роль внешнеполитического маятника, особенно последние годы, когда он пытался подавать признаки готовности к сотрудничеству с Западом, но не сжигал мостов с Россией.

"Москве не привыкать. Подобную игру вели Кучма, пытался – Янукович. Правда, с каждым годом поле для маневра в Украине сужалось, Россия все сильнее зажимала соседние страны в своих "железных объятиях". У Лукашенко действительно не осталось никаких альтернатив. Здоровая альтернатива – пойти на диалог с протестующими, провести свободные выборы и, возможно, добиться для себя гарантий безопасности, если не у себя в стране, то в третьем государстве (очевидно, в той же России). Он выбрал худшую из возможностей – пойти на диалог с Россией, а это значит – принять полный российский диктат. Лукашенко попытается и дальше маневрировать в стиле: "Владимир Владимирович, я не могу пойти на такую ​​уступку, это вызовет еще больший протест". Сомневаюсь, что на этот раз Путина такие аргументы растрогают. Лукашенко-2020 – это Янукович-2014 с незначительной разницей – первый немного контролирует бюрократический и силовой аппарат страны. Как Янукович шесть лет назад приглашал войска в Украину (безусловно, под диктатом Кремля), этого можно ожидать и от Лукашенко, все зависит от уровня дерзости просьб Москвы", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Кто президент Беларуси

Реклама

Поддержал Кремль и проведение в Беларуси конституционной реформы, назвав Лукашенко легитимным президентом. Это, по сути, главный итог сочинской встречи. Путин сделал ставку на медленный транзит власти в Беларуси: до 2022 года в Конституцию страны внесут изменения, которые существенно ослабят власть президента в пользу парламента и правительства, и только потом пройдут досрочные президентские и парламентские выборы.

По словам аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича, Лукашенко продает свою старую идею трансформации власти в Беларуси – конституционную реформу. Это не наработка последних недель и не то, что придумали в России или ОБСЕ. Это то, что готовилось в окружении Лукашенко начиная с 2018 года, а очень активно – в 2019-м.

"Когда началась активная фаза политического кризиса, белорусские власти попытались "продать" собственную идею как вариант компромисса. Единственное "но" – это сроки. Уже очевидно, что конституционная реформа должна быть проведена в середине электорального срока. Также происходит торг по основным ее принципам. Ранее их было четыре: реформа местного самоуправления, усиление роли партий, возможный переход парламента на принципы большинства (партийного, коалиционного) и уход Лукашенко на какую-то специально отведенную должность по казахстанскому или иранскому варианту. На данный момент первые два пункта ни у кого не вызывают сомнений. А вот за пост для самого Лукашенко и формирование правительства по принципу парламентского большинства сейчас с Россией будет идти торг", – сказал сайту "Сегодня" Игорь Тышкевич.

Но сработает ли такой план? Устроит ли это Запад и Украину? По словам Игоря Тышкевича, у Запада сейчас нет большого желания и рычагов заниматься Беларусью активно. Ко всему прочему, Запад не однороден. У каждой из групп Запада собственные позиции и интересы. Но при этом все они сходятся в одном: решение проблемы должно происходить через какой-то вид диалога, причем его модальность, как правило, не определяют, давая пас в сторону того же Лукашенко и его окружения.

Как раз сегодня Европарламент на своем заседании рассматривает ситуацию в Беларуси. Но спустя полтора месяца протестов Брюссель так и не ввел персональные санкции против белорусских силовиков и чиновников, ответственных за избиения и насилие над мирными протестующими. Только сегодня со своей позицией относительно Беларуси определилась и Украина.

Так кто же легитимный президент Беларуси? Кремль уже признал Лукашенко, причем дважды. Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую. Польша не признает Лукашенко, призывая к повторным выборам. Украина придерживается аналогичной позиции. Но очевидно, что Лукашенко не уйдет, пока под его контролем силовики и значительная часть бюрократического аппарата, а также лояльность Кремля.

Реклама

Сергей Солодкий считает, что договоренности Лукашенко с Путиным – это сигнал Западу и демократическим митингующим: "Будете дальше поддерживать революционное движение, будете дальше участвовать в протестах – будете иметь дело уже не со мной, а с Путиным".

Тем более, Путин на встрече с Лукашенко в Сочи ясно дал понять: "Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план, и он будет реализован".

По мнению заместителя директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, план военной помощи или военной интервенции – это уже второй этап, который будет зависеть от того, как будет развиваться главный сценарий.

"Я, к примеру, не уверен, что Путин будет ждать до 2022 года. Путину нужно определиться уже сейчас. Сдает ли ему Лукашенко экономику Беларуси, как от него это требовалось в декабре? В таком случае ему могут дать два года на реформу, выборы и чтобы он тихо где-то ушел отдыхать. Если же Лукашенко продолжит играть в геополитическую эквилибристику, ситуация может быть достаточно бурной. Путину будет очень легко спровоцировать кровавые столкновения между протестующими и силовиками, довести ситуацию до того, что вдруг кто-то будет штурмовать президентский дворец и начнет уничтожать Лукашенко. Ему могут устроить такой сценарий. Учитывая Навального, режим Путина вполне на это способен", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Самусь.

Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи проходила без помощников, делегаций и прессы:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама