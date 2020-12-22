"Армения без Никола!": Ереван опять восстал против премьера (видео)

Армянская оппозиция блокирует правительство и прокуратуру и ставит палатки в центре столицы

В армянской столице возобновились антиправительственные протесты, которые начались после заключения перемирия с Азербайджаном в результате войны в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом сообщает местный портал news.am.

Тысячи людей собрались днем 22 декабря на площади Республики в центре Еревана, где находятся здания генпрокуратуры и правительства, расположены министерства юстиции, образования, а также иностранных дел.

Протестующие заблокировали основные дороги, которые ведут к площади, а также окружили административные здания и скандируют антиправительственные лозунги.

"Армения без Никола! Никол должен уйти!" – кричат они.

Реклама

Переговоры об освобождении проезжей части привели к столкновениям с полицейскими.

В тренде На соратницу Навального хотят завести уголовное дело за визит к отравителю из ФСБ

Также протестующие перекрыли грузовиками дороги, ведущие в Ереван из других городов, и установили палатки на площади Республики, чтобы ночевать в центре до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Оппозиция дала парламентской фракции "Мой шаг", лидером которой является Пашинян, время до 18:00, чтобы явиться в "Комитет по спасению Родины" для обсуждения конституционной передачи власти в стране.

"У нас одно требование – отставка сидящего в том здании человека, приклеившегося к креслу премьера. Он человек, который потерял Родину", – заявил на митинге представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Стоит отметить, что за отставку Пашиняна и проведение досрочных выборов в парламент выступил также президент Армении Армен Саркисян.

Видео: Сегодня

Реклама

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября этого года. Завершилась она примирением сторон на невыгодных для Еревана условиях и вводом российских войск на спорную территорию. Однако 12 декабря стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Почему хрупкий мир двух стран оказался на грани срыва, читайте на нашем сайте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама