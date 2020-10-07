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Армения готова ко взаимным уступкам с Азербайджаном по Карабаху – Пашинян

7 октября, 01:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пашинян обвинил Турцию в начале военных действий

Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому готов и Азербайджан.

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью AFP.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан", – сказал армянский премьер.

Пашинян также считает, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия Турции.

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"Без активного вовлечения Турции эта война не началась бы", – заявил он.

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Напомним, по данным ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

Мы также сообщали, что Турция поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах и готова применить все свои ресурсы, чтобы сорвать "кровавую игру" Армении на Кавказе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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