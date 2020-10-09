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Армения готова начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху

9 октября, 13:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам Пашиняна, региону грозит гуманитарная катастрофа

Армения готова вернуться к мирным переговорам по Нагорному Карабаху, где сейчас идут боевые действия. Региону в настоящий момент грозит гуманитарная катастрофа.

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Об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил на встрече стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая проходит в Ереване, передает ТАСС.

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По словам Пашиняна, действия Азербайджана и Турции направлены не только против Нагорного Карабаха, но и против Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона.

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Азербайджан Армения нагорный карабах Никол Пашинян
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