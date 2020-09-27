Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои

На границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами, сообщают об убитых и раненых мирных жителях.

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Так, в Минобороны Азербайджана заявили, что сегодня утром, около 06:00, вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации: подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Азербайджанская сторона отмечает, что в результате обстрела армянскими военными села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения есть убитые и раненые, а объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры. При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки, и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении.

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В свою очередь в Минобороны Армении заявляют, что азербайджанская сторона начала ракетный обстрел Арцаха, армянские военные подбили два вертолета азербайджанской армии. В ведомстве отмечают, что вся ответственность лежит на военном руководстве Азербайджана.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Армении заявляли, что готовы к войне с Азербайджаном. Армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил о готовности к переговорам с Баку по Нагорному Карабаху, но не исключил войны.

Напомним, последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

Видео: Reuters

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