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Армения и Азербайджан договорились не целиться по мирному населению

30 октября, 23:32

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В Женеве закончились переговоры враждующих сторон при посредничестве Минской группы ОБСЕ

В Женеве прошли переговоры министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова при посредничестве представителей Минской группы ОБСЕ.

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Как говорится в заявлении Минской группы, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.

О каких первоочередных мерах договорились стороны:

- не наносить преднамеренных ударов по мирному населению и невоенным объектам;

- активно участвовать в обмене останками погибших солдат, дав возможность работать Красному кресту;

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- в течение недели передать в Красный крест списки военнопленных для последующего обмена;

- в письменном виде предоставить комментарии и вопросы, касающиеся механизмов проверки прекращения огня, о котором договорились еще 10 октября.

Напомним, сегодня армянские военные заявили, что выбили азербайджанских диверсантов из двух сел недалеко от Шуши.

Также напомним, что вчера незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.

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