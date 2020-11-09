Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Реклама

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00 (00:00 по Киеву. – Ред.) Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", – написал он.

По словам Пашиняна, решение было принято им "в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают".

Он добавил, что убежден, что прекращение войны является лучшим из возможных решений в сложившейся ситуации и пообещал сообщить подробности в ближайшие дни.

В тренде Жванецкого похоронят в Москве в понедельник

Реклама

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", – подчеркнул Пашинян.

Напомним, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которая поддерживает непризнанную "Нагорно-Карабахскую Республику продолжаются уже более месяца, несмотря на три заключенных за это время перемирия.

8 ноября Азербайджан заявил, что его армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, через который проходит дорога на Степанакерт, в Армении это опровергали.

Мы также сообщали, что из-за военных неудач армянских военных и потери стратегически важного города Шуша 17 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьера Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама