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Азербайджан признал обстрел военных целей. Армения пообещала атаковать

14 октября, 11:30

Мария Журенко Мария Журенко

Бои в регионе продолжаются, несмотря на оглашение перемирия

Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах позиций.

Как передает APA, в Минобороны Азербайджана заявили, что ночью на 14 октября ситуация на передовой в направлении Агдара-Агдама и Физули-Гадрут-Джабраила оставалась напряженной.

Согласно сообщению, вооруженные силы Армении в течение ночи атаковали позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта и были отбиты с потерями в результате принятых мер.

В Минобороны Азербайджана отметили, что армией было уничтожено 5 танков Т-72, ​​3 БМ-21 "Град" Ярс, 1 "Оса-АКМ" ЗРК, 1 ПДМ-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы Д-30, несколько машин армии Армении.

Сообщается, что территория районов Тартар, Агдам и Агджабади с самого утра подвергается артиллерийским обстрелам со стороны Армении.

В азербайджанской армии также сообщили, что 14 октября, около 01:00, Армения разместила несколько оперативно-тактических комплексов баллистических ракет на исходном положении в пограничной зоне вблизи оккупированного региона Калбаджар Азербайджана.

Сообщается, что ракетные комплексы в районе нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингачевири и других городах Азербайджана.

Также в Азербайджане заявили, что ракетные системы Армении были нейтрализованы как законная военная цель.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что 14 октября азербайджанские силы взяли под прицел боевую технику, осуществляющую боевое дежурство в приграничной зоне на территории Республики Армения на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана.

"Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство", – отметила Степанян.

Она сказала, что до сих пор с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана.

"ВС Армении оставляют за собой право атаковать любой военный объект или военное движение в Азербайджане", – добавила Степанян.

В Минобороны Армении отметили, что всю ответственность за процесс изменения зоны боевых действий и логики несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Также Степанян сообщила, что подразделения армии обороны Нагорного Карабаха сбили один штурмовик Су-25 Азербайджана.

Напомним, 10 октября вступило в силу решение об прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах конфликт
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