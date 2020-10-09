Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителей

Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей.

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Так, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в Facebook, что вооруженные силы Азербайджана нанесли несколько ракетных ударов по мирным поселениям в регионе.

По ее словам, ночью "на отдельных участках фронта продолжались перестрелки, артиллерийские бои".

Тем временем пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что армянская сторона ведет огонь по территориям Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.

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В ответ, "Азербайджанская Армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", добавили в ведомстве.

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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