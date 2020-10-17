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Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии

17 октября, 22:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Режим тишины начнется с полуночи 18 октября

Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

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Об этом сообщили пресс-службы МИД Армении и МИД Азербайджана.

Обе страны сообщили, что решение принято по заявлениям президентов Франции, России и США.

"Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 г. и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020", - говорится в их сообщениях.

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Напомним, первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было заключено в результате 10-часовых переговоров с 12:00 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

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Мы также писали, что в результате ракетного обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погибло 13 человек, еще 52 были ранены.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах перемирие
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