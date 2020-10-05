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Армения обстреляла еще два крупных города в Азербайджане – Минобороны

5 октября, 16:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Под удар попали города Агджабеди и Бейлаган

После ночного обстрела ГЭС в 100-тысячном Мингечевире в Азербайджане подверглись обстрелу еще два многотысячных города.

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Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

По данным азербайджанских военных, 43-тысячный Агджабеди и 27-тысячный Бейлаган обстреливаются артиллерийскими снарядами с армянской стороны.

В результате атаки есть раненые, но их количество не раскрывается.

Ранее в этот же день армянские военные опровергли заявления Баку об обстрелах азербайджанских городов.

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"Официальные круги Азербайджана уже в который раз распространяют не имеющие ничего общего с действительностью заявления о том, что, якобы, с территории Армении взят под прицел тот или иной населенный пункт Азербайджана", – написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, накануне азербайджанские власти сообщили об атаке с армянской территории на второй по величине город страны – Гянджа.

Как уже сообщалось, новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах артиллерийский обстрел ракетный удар

Источник: Сегодня

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