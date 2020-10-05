Армения обстреляла еще два крупных города в Азербайджане – Минобороны

После ночного обстрела ГЭС в 100-тысячном Мингечевире в Азербайджане подверглись обстрелу еще два многотысячных города.
Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
По данным азербайджанских военных, 43-тысячный Агджабеди и 27-тысячный Бейлаган обстреливаются артиллерийскими снарядами с армянской стороны.
В результате атаки есть раненые, но их количество не раскрывается.
Ранее в этот же день армянские военные опровергли заявления Баку об обстрелах азербайджанских городов.
"Официальные круги Азербайджана уже в который раз распространяют не имеющие ничего общего с действительностью заявления о том, что, якобы, с территории Армении взят под прицел тот или иной населенный пункт Азербайджана", – написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Напомним, накануне азербайджанские власти сообщили об атаке с армянской территории на второй по величине город страны – Гянджа.
Как уже сообщалось, новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны.
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