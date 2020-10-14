Українська
$ 28,25
33,34
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Другие страны

Армения обвинила Азербайджан в авиаударах по мирным объектам

14 октября, 14:56

Мария Журенко Мария Журенко

В азербайджанском правительстве отрицают применение авиации

Несмотря на объявление перемирия между странами, противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. В Армении заявили, что азербайджанские военные применили авиацию и нанесли удары по мирным поселениям.

Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Так, она сообщила, что военные Азербайджана наносят удары по мирным поселениям.

"В частности, сегодня противник, помимо обстрела города Мартакерт, применил на этом направлении и военную авиацию", – отметила Степанян.

По словам премьер-министра Аремении Никола Пашиняна, Азербайджан поставил условие отдать пять районов Нагорного Карабаха из семи, а потом еще два и зафиксировать, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана.

"То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас", – сообщил Пашинян.

Также он отметил, что Турция перебросила наемников из Сирии в регион, поняв, что Азербайджан не в состоянии получить победу.

"Турецко-азербайджано-террористический план захвата Нагорного Карабаха провалился, но наши потери очень велики", – сказал Пашинян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что у страны нет никаких военных целей и интересов на территории Армении.

"Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта", – говорится в сообщении.

В Азербайджане отметили, что в целях обеспечения безопасности своего населения и населенных пунктов Азербайджан "впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели".

Сообщается, что днем 14 октября в направлении Физулинского района фронта азербайджанскими подразделениями был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.

Напомним, 10 октября вступило в силу решение об прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.

Так, 14 октября, Азербайджан признал обстрел военных целей. Армения пообещала атаковать в ответ.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Азербайджан Армения война нагорный карабах конфликт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять