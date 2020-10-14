Армения обвинила Азербайджан в авиаударах по мирным объектам

Несмотря на объявление перемирия между странами, противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. В Армении заявили, что азербайджанские военные применили авиацию и нанесли удары по мирным поселениям.

Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Так, она сообщила, что военные Азербайджана наносят удары по мирным поселениям.

"В частности, сегодня противник, помимо обстрела города Мартакерт, применил на этом направлении и военную авиацию", – отметила Степанян.

По словам премьер-министра Аремении Никола Пашиняна, Азербайджан поставил условие отдать пять районов Нагорного Карабаха из семи, а потом еще два и зафиксировать, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана.

"То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас", – сообщил Пашинян.

Также он отметил, что Турция перебросила наемников из Сирии в регион, поняв, что Азербайджан не в состоянии получить победу.

"Турецко-азербайджано-террористический план захвата Нагорного Карабаха провалился, но наши потери очень велики", – сказал Пашинян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что у страны нет никаких военных целей и интересов на территории Армении.

"Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта", – говорится в сообщении.

В Азербайджане отметили, что в целях обеспечения безопасности своего населения и населенных пунктов Азербайджан "впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели".

Сообщается, что днем 14 октября в направлении Физулинского района фронта азербайджанскими подразделениями был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.

Напомним, 10 октября вступило в силу решение об прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.

Так, 14 октября, Азербайджан признал обстрел военных целей. Армения пообещала атаковать в ответ.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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