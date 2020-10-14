Армения обвинила Азербайджан в авиаударах по мирным объектам

Несмотря на объявление перемирия между странами, противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. В Армении заявили, что азербайджанские военные применили авиацию и нанесли удары по мирным поселениям.
Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Так, она сообщила, что военные Азербайджана наносят удары по мирным поселениям.
"В частности, сегодня противник, помимо обстрела города Мартакерт, применил на этом направлении и военную авиацию", – отметила Степанян.
По словам премьер-министра Аремении Никола Пашиняна, Азербайджан поставил условие отдать пять районов Нагорного Карабаха из семи, а потом еще два и зафиксировать, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана.
"То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае будет война. Наше правительство отказалось от этого, это было неприемлемо для нас", – сообщил Пашинян.
Также он отметил, что Турция перебросила наемников из Сирии в регион, поняв, что Азербайджан не в состоянии получить победу.
"Турецко-азербайджано-террористический план захвата Нагорного Карабаха провалился, но наши потери очень велики", – сказал Пашинян.
В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что у страны нет никаких военных целей и интересов на территории Армении.
"Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта", – говорится в сообщении.
В Азербайджане отметили, что в целях обеспечения безопасности своего населения и населенных пунктов Азербайджан "впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели".
Сообщается, что днем 14 октября в направлении Физулинского района фронта азербайджанскими подразделениями был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.
Напомним, 10 октября вступило в силу решение об прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.
Так, 14 октября, Азербайджан признал обстрел военных целей. Армения пообещала атаковать в ответ.
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