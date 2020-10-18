Армения обвинила Азербайджан в обстрелах в первые часы перемирия

Азербайджан пока не прокомментировал заявление противника

Армения через несколько часов после объявленного с полуночи 18 октября перемирия заявила, что Азербайджан нарушил его, обстреляв из артиллерийских и ракетных орудий Нагорный Карабах.

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Об этом сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

"В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский огонь в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45", – написала она.

В Азербайджане пока никак не прокомментировали заявление армянской стороны.

Напомним, в субботу, 17 октября Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени (23:00 по Киеву), 18 октября.

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Первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было заключено в результате 10-часовых переговоров с 12:00 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

Мы также писали, что в результате ракетного обстрела города Гянджа в Азербайджане 17 октября погибло 13 человек, еще 52 были ранены.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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