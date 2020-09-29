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Армения ограничила выезд из страны мужчин

29 сентября, 03:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мужчины призывного возраста должны получать письменное разрешение

В Армении на фоне войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах с 28 сентября мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут выехать за пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.

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Об этом сообщили в армянском Комитете гражданской авиации, передает "Sputnik Армения".

"Согласно решению 1585Н, принятому правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов", – сообщили в КГА.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Обе стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, есть жертвы среди мирного населения.

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Напомним, в Армении из-за возобновления боев с Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха объявлено военное положение, и мужчин призывают на службу.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны.

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