Армения ожидает четкой позиции Евросоюза по Нагорному Карабаху

Армения, которая воюет с Азербайджаном за Нагорный Карабах, ожидает поддержки Европейского Союза и более четкой его позиции.

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Bild.

Глава армянского правительства считает, что страны Европы должны однозначно осудить эскалацию насилия со стороны Азербайджана и Турции, признав нападение на Нагорный Карабах и Армению.

По мнению Пашиняна, боевые действия на территории самопровозглашенной республики – это уже вопрос не только региональной безопасности, в частности, из-за "империалистической политики Турции".

"Если международное сообщество не отреагирует адекватно на этот факт, следует ожидать Турцию рядом с Веной", – заявил премьер Армении.

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Пашинян подчеркнул, что Армения не согласна с признанием в международном праве принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, что поддерживает и ООН. По словам премьера, эта территория стала частью Азербайджана по самовольному решению Сталина, принятому при формировании СССР.

Напомним, ранее Армения обвинила Турцию в участии в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Мы также сообщали, что президент Армении Армен Саркисян позвонил Александру Лукашенко, чтобы выяснить, поставляла ли Беларусь военные грузы в Азербайджан.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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