Українська
$ 28,33
33,33
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Другие страны

Армения показала погибших азербайджанских солдат в Нагорном Карабахе: видео

2 октября, 01:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Армения за сутки потеряла 23 человек в Карабахе

Армения показала видео погибших азербайджанских солдат в войне за Нагорный Карабах, где продолжаются бои.

Об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

Сторона обнародовала видео, на котором видны тела погибших солдат и разбросанная военная техника.

Осторожно: видео содержит жестокие кадры 18+.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных.

По данным Минобороны Азербайджана, погибли более 2300 армянских военных. Однако Армения заявляет о 790 погибших.

"Азербайджан применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, вследствие чего погиб Геворг Варданян 1967 г. р., двое гражданских получили ранения разной степени", – говорится в сообщении Единого информационного центра Армении.

Также сообщается, что врачам удалось спасти жизнь тяжело раненого в результате азербайджанского артобстрела французского журналиста.

В то же время в Азербайджане сообщили, что 1 октября территория вновь подверглась обстрелу из Горусского района Армении. Ракеты попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета, однако в Баку все опровергли.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Азербайджан Армения военные нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решении
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решенииДругие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платят
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платятДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять