Армения показала погибших азербайджанских солдат в Нагорном Карабахе: видео

Армения за сутки потеряла 23 человек в Карабахе

Армения показала видео погибших азербайджанских солдат в войне за Нагорный Карабах, где продолжаются бои.

Об этом сообщает Единый информационный центр Армении.

Сторона обнародовала видео, на котором видны тела погибших солдат и разбросанная военная техника.

Осторожно: видео содержит жестокие кадры 18+.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных.

По данным Минобороны Азербайджана, погибли более 2300 армянских военных. Однако Армения заявляет о 790 погибших.

"Азербайджан применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также запустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, вследствие чего погиб Геворг Варданян 1967 г. р., двое гражданских получили ранения разной степени", – говорится в сообщении Единого информационного центра Армении.

Также сообщается, что врачам удалось спасти жизнь тяжело раненого в результате азербайджанского артобстрела французского журналиста.

В то же время в Азербайджане сообщили, что 1 октября территория вновь подверглась обстрелу из Горусского района Армении. Ракеты попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета, однако в Баку все опровергли.

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