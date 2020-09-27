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Армения показала жестокое видео последствий обстрела азербайджанских позиций

27 сентября, 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На кадрах видны тела азербайджанских военных

Армения распространила видео, на котором показаны последствия обстрела ею азербайджанских позиций.

На кадрах видно несколько подбитых боевых машин, а также сбитый вертолет.

Помимо этого, показаны тела азербайджанских солдат, которые лежат возле уничтоженной техники.

Осторожно: видео 18+.

Последствия обстрела Арменией азербайджанцев

27 сентября на границе Армении и Азербайджана началось обострение давнего конфликта - в Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики спорят с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами и заявили об убитых и раненых мирных жителях.

Напомним, Армения подала запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив Азербайджан в нападениях на гражданское население.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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