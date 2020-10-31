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Армения попросила РФ помочь обеспечить безопасность страны

31 октября, 12:37

Мария Журенко Мария Журенко

Россия пообещала помочь при одном условии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит помощи "обеспечить безопасность" страны. Россия пообещала помочь, если война перейдет на землю Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

"Премьер-министр Республики Армения обратился к президенту Российской Федерации за немедленным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией" , – говорится в сообщении.

В свою очередь МИД РФ сообщило, что окажет помощь Армении при одном условии.

"В соответствии с Договором Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении" , – заявили в министерстве.

Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня , о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режима тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.

Также стороны нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Азербайджан Армения безопасность нагорный карабах
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