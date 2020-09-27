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Армения пожаловалась на Азербайджан в ЕСПЧ

27 сентября, 21:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армения обвиняет противника в нападениях на гражданское население

Армения подала запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить обеспечительную меры в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда в отношении Азербайджана, обвинив его в нападениях на гражданское население.

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Об этом говорится в заявлении армянского представительства в ЕСПЧ в Facebook.

Армения требует, чтобы Азербайджан "прекратил военные нападения на населенные пункты на всей линии соприкосновения вооруженных сил" двух стран, а также "на гражданское население, гражданские объекты и населенные пункты".

Отметим, ЕСПЧ принимает обеспечительные меры только в исключительных случаях, и такие меры являются обязательными для государства, которого касаются.

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27 сентября на границе Армении и Азербайджана началось обострение давнего конфликта - в Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики спорят с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами и заявили об убитых и раненых мирных жителях.

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Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности, созванном из-за обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха, обвинил Армению в фашизме.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах еспч конфликт
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