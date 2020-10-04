Армения расширила зону боевых действий: в Баку заявили о "карательных мерах" (видео)

В Азербайджане сообщили об обстреле города Гянджа, который якобы велся с территории Армении.

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Об этом заявили на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

"Противник подверг обстрелу город Гянджа с территории Армении", - говорится в заявлении.

В свою очередь глава азербайджанского военного ведомства Закир Гасанов заявил, что вражеские обстрелы расширяют зону боевых действий.

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"Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий", - сказал он.

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Кроме того, на сайте было опубликовано видео "карательных мер", которые азербайджанцы предприняли после "неоднократных предупреждений".

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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